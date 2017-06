Zaawansowanie budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przekroczyło 33 proc., poinformował prezes Taurona Filip Grzegorczyk podczas podpisania porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. finansowania inwestycji.

Podpisujemy porozumienie ws. finansowania tej inwestycji. Cieszę się, że naszym partnerem będzie PFR. Mamy za sobą ponad 33 proc. realizacji bloku - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk podczas konferencji prasowej w Jaworznie.

Zaangażowanie PFR w budowę bloku energetycznego Taurona w Jaworznie wyniesie 880 mln zł (czyli ok. 14 proc. wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat.

Dzisiejszy projekt jest szczególnie istotny, możemy się przyczynić do budowy energetyki, będącej podstawą konkurencyjnej gospodarki. Wypracowaliśmy zaawansowany model finansowania. Charakter inwestycji jest długoterminowy, finansowanie będzie co najmniej 8-10 - letnie - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Inwestycja polega na objęciu przez zarządzane przez PFR fundusze udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o., która została wydzielona ze spółki Tauron Wytwarzanie S.A. i jest aktualnie odpowiedzialna za realizację projektu. Inwestycja powinna pozytywnie wpłynąć na standing finansowy Tauron i wzmocnić potencjał inwestycyjny Grupy.

Jak każdy inwestor, także PFR oczekuje pewnej stopy zwrotu. Przedmiotem porozumienia są warunki biznesowe, w tym warunki wynagrodzenia za wejście i cała ścieżka wyjścia z inwestycji - dodał wiceprezes Taurona Marek Wadowski w rozmowie z dziennikarzami.

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.

Nowy blok, którego uruchomienie przewidziane jest na listopad 2019 roku, charakteryzować będzie najwyższa sprawność netto w swojej klasie w Polsce równa 45,9 proc. Będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30 proc. oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50 proc. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT.

Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Na podst ISBnews