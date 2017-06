Urząd Komunikacji Elektronicznej wytypował szereg częstotliwości, które będą wykorzystywane do rozwoju kolejnej generacji szybkiego, mobilnego internetu 5G – poinformował prezes UKE Marcin Cichy. Zaznaczył, że konieczna jest też rozbudowa sieci światłowodowej

Częstotliwości są unikalnym elementem budowy infrastruktury radiowej. W Polsce mamy szereg częstotliwości, które chcielibyśmy wykorzystać właśnie na potrzeby 5G - zaznaczył Cichy podczas konferencji Impact'17 w Krakowie.

Według niego UKE w pierwszej kolejności do budowy sieci 5G będzie chciał wykorzystać pasmo 700 MHz, które jest już zestandaryzowane na poziomie międzynarodowym i przygotowane przez Komisję Europejską do dystrybucji przez państwa członkowskie.

Pasmo to - zaznaczył prezes UKE - wymaga przede wszystkim przesunięcia niżej usług telewizyjnych w ramach multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej.

Trzeba znaleźć przestrzeń 100 MHz na aukcję i dystrybucję pasma 5G" - zaznaczył.

Kolejne pasmo możliwe do przeznaczenia na 5G, które obecnie częściowo jest w użytku cywilnym, a częściowo jeszcze wykorzystywane przez wojsko, to 2,3-2,4 GHz.

W kolejnych latach na poziomie międzynarodowym przewidywane do dystrybucji jest pasmo 3,4-3,8 GHz. W paśmie tym - jak mówił prezes - niezbędne jest przede wszystkim takie pogrupowanie częstotliwości w blokach, żeby można było uzyskać korzyści skali.

Więcej częstotliwości w ramach jednego bloku to przede wszystkim większa możliwości stworzenia dobrej oferty dla użytkownika końcowego. To blisko 3 tysiące decyzji administracyjnych, które będziemy musieli w najbliższej przyszłości wydać, po to, żeby umożliwić takie pogrupowanie - zaznaczył Cichy.

Jak zapowiedział, po roku 2019, po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji międzynarodowych, udostępnione dla 5G mogą zostać kolejne pasma powyżej 6 GHz i 10 GHz, które znajdą uzasadnienie w obszarze internetu rzeczy.

Sieć 5G to określenie stosowane do kolejnej generacji szybkiego, mobilnego internetu. Prace nad rozwojem tego standardu związane są z rosnącą liczbą podłączonych urządzeń do internetu, a także z rozwojem internetu rzeczy. Jak prognozują specjaliści, w niedalekiej przyszłości do internetu będą podłączone nie tylko smartfony, komputery, ale także urządzenia AGD, telewizory, samochody, drony, inteligentne zegarki itp.

Obecnie stosowane standardy transmisji danych nie będą w stanie poradzić sobie z obsługą tak wielu urządzeń. W związku z tym eksperci pracują nad siecią 5G, która ma zapewnić sprawną obsługę tak dużej liczby urządzeń ciągle podłączonych do sieci.

Prezes UKE przypomniał, do 2020 roku Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

Rozwój 5G w Polsce to nie tylko częstotliwości - to także infrastruktura światłowodowa, szkieletowa, dystrybucyjna i tzw. ostatniej mili - zaznaczył Cichy.

Według niego nasz kraj dysponuje bardzo dobrymi podstawami do rozwoju tej infrastruktury - blisko 100 tys. węzłami światłowodowymi i ponad 420 tys. kilometrami sieci.

To, co jest najważniejsze, mamy 4 mld zł do wydania na dalszy rozwój infrastruktury szerokopasmowej, które zostały przewidziane w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa – zaznaczył prezes UKE. Dodał, że założony cel związany z wydatkowaniem tych środków to przyłączenie kolejnych 10 proc. gospodarstw domowych od sieci szerokopasmowej z transferem na poziomie 100 Mb/s.

PAP, MS