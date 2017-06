Parlament Europejski przegłosował w czwartek propozycję Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia stawki VAT na książki elektroniczne. Obecnie w UE standardowa minimalna stawka na e-publikacje wynosi 15 proc.

Dotychczas sprzedaż książek elektronicznych w UE traktowana była jako sprzedaż usług online. Jako że e-booki nie były traktowane na równi z książkami tradycyjnymi, nie można ich było obłożyć niższą 5-procentową stawką VAT, jaka obowiązuje w przypadku wydań papierowych.

W UE minimalna obowiązująca stawka na e-publikacje wynosi 15 proc., ale państwa członkowskie mogą same regulować wysokość stawek. I tak np. w Polsce e-booki objęte są 23-procentowym VAT.

Teraz to ma się zmienić. Parlament Europejski ogromną większością głosów (590 za) zagłosował w czwartek podczas sesji plenarnej w Brukseli za tym, żeby państwa członkowskie UE miały możliwość nałożenia niższej, 5-procentowej albo nawet zerowej stawki VAT na książki elektroniczne.

Rynek książek elektronicznych w ciągu ostatniej dekady bardzo się rozwinął i zyskał na znaczeniu. Dzisiaj nie ma sensu stosowanie podwójnych standardów dla wydań online czy drukowanych. Dzięki nowym przepisom kraje UE będą mogły obniżyć stawkę VAT, a tym samym cenę książek elektronicznych - mówił podczas debaty poprzedzającej głosowanie belgijski europoseł Tom Vandenkendelaere z grupy Europejskiej Partii Ludowej, poseł sprawozdawca w sprawie stawek VAT na książki.

Obniżenie stawek VAT dla wydawnictw elektronicznych to jedno z zobowiązań Komisji Europejskiej w ramach strategii UE dotyczącej wspólnego rynku cyfrowego oraz część działań w kierunku zbudowania jednolitego unijnego obszaru VAT. UE chce wprowadzić minimalne stawki podatkowe oraz wspólne dla UE zasady nakładania podatków, co ma pobudzić konkurencyjność. Kraje członkowskie będą mogły same zdecydować o nałożeniu własnych stawek VAT powyżej unijnego minimum.

PAP, MS