Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, złożył radzie nadzorczej oświadczenie, że nie będzie się ubiegał o wybór do zarządu banku na następną kadencję. Do wyboru nowego prezesa Sobieraj ma nadal kierować spółką - informuje Alior Bank w komunikatach.

Sobieraj będzie pełnił swoją funkcję do momentu powołania zarządu nowej kadencji. Rada nadzorcza banku po przyjęciu rezygnacji postanowiła za dwa tygodnie zmienić skład zarządu, co oznacza, że zmiana nastąpi do połowy czerwca.

Wojciech Sobieraj pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank od kwietnia 2008 r. Wcześniej, latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej.

Sobieraj ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 r. uzyskał dyplom Master of Business Administration. W latach 1991-1994 był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University.

Od 1994 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie. W BCG zajmował stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych.

