Sytuacja giełdy jest dobra, a w obecnym, przejściowym okresie jest ona zarządzana we właściwy sposób, uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Według niego, pewien wzrost giełdy, obserwowany w latach przed kryzysem, wiązał się zarówno z inną sytuacją gospodarczą, jak również z ogromnym zastrzykiem pieniędzy do OFE. Pytany przez Gazetę Bankową, co teraz będzie czynnikiem sprzyjającym jej rozwojowi, Mateusz Morawiecki powiedział, że istnieje duża szansa, by od przyszłego roku był nim program budowy kapitału, jak również promocja oszczędności i inwestycji (w wyniku większej puli oszczędności i tzw. dochodu rozporządzalnego powinno się pojawić więcej inwestycji kapitałowych). - A wraz z rosnącą gospodarką wzrośnie zainteresowanie emisjami ze strony mniejszych i średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw. Będzie to kolejnym pozytywnym elementem rozwoju giełdy – powiedział wicepremier.

SK