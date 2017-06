Szkolenie wojskowe powinno wrócić do szkół, najpóźniej od 2019 roku; rozmawiam na ten temat z minister edukacji Anną Zalewską - powiedział dziś szef MON Antoni Macierewicz.

Macierewicz powiedział w piątek w TVP1, że szkolenie wojskowe powinno wrócić do szkół gimnazjalnych, czy też licealnych. "Tak. Powinno wrócić" - oświadczył.

Pytany, od kiedy to się stanie, powiedział, że rozmawia na ten temat z minister edukacji Anną Zalewską. "Mam nadzieję, że (szkolenie wojskowe wróci) najdalej od 2019 roku" - zaznaczył.

W czwartek w Ostródzie podczas Targów Pro Defence, Macierewicz zapowiedział powrót szkoleń wojskowych do szkół. "Młodzież musi poznawać podstawowe zasady związane z obronnością, zarówno z myślą taktyczną, jak i zachowaniami bezpośrednimi. Musi być szkolona, po to by była zdolna w razie niebezpieczeństwa umieć się zachować, niezależnie od tego, kto później (z młodych ludzi) będzie w armii" - wyjaśnił minister.

