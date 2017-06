Każdy kto odwiedzał Chiny świadom jest zjawiska podróbek znanych produktów, którymi ów kraj bywa dosłownie zalewany. Teraz jednak światło dzienne ujrzała bardzo kontrowersyjna, by nie rzec - niesmaczna podróbka klocków Lego.

Firma Shen Yuan produkuje bardzo zbliżone do klocków Lego zabawki - zbliżony jest kształt klocków i zestawów, podobne są też opakowania, nie wspominając nawet o logo. Jednak ostatnio reklamowane przez firmę zestawy budzą niesmak. Firma bowiem zaproponowała dzieciom zabawę w Państwo Islamskie.

I najgorsze, iż nie jest to żart! Zestawy prezentują terrorystów z ISIS w śmigłowcach, z katapultami wyrzucającymi beczki z płonącym paliwem, dronami a nawet - terrorystę obcinającego głowę zakładnikowi piłą mechaniczną. Nad wszystkim powiewa klockowa flaga zbliżona do ISIS, splamiona krwią.

Sam producent klocków w żaden sposób nie odnosi się do zarzutów, trudno też oszacować ile zestawów wyprodukowano ale są one dostępne do nabycia przez internet w kwocie nieprzekraczającej 10 dolarów. Do sprawy nie odniosła się też firma Lego, ewidentnie podrabiana przez chińskiego producenta.

heatst/ as/