Powstająca w Puławach nowa wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Azotów Puławy znajdzie się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Azoty mogą dzięki temu uzyskać do 130 mln zł pomocy publicznej. Wartość inwestycji to 385 mln zł.

W piątek w Puławach przedstawicielom Azotów uroczyście wręczono pozwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice, podstrefa Puławy.

Strefa powiększyła się o prawie 13 ha, na tym terenie buduje się największa inwestycja od lat. Jej koszt to 385 mln zł, z tego koszty kwalifikowane z tytułu działalności w strefie specjalnej to 310 mln zł i możemy liczyć na pomoc publiczną w wysokości nawet do 130 mln zł - powiedział prezes Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek.

Jest to pierwszy etap budowy największego kompleksu nawozowego w kraju, jednego z największych i najnowocześniejszych w Europie, którego łączny koszt zamknie się kwotą 1,1 mld zł - dodał Janiszek.