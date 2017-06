Chcemy, aby Polska w pełni wykorzystała możliwość, jakie daje cyfrowa transformacja i umocniła swoją pozycję w globalnym ekosystemie przedsiębiorczości i innowacji – powiedział Aleksander Kutela, prezes fundacji Digital Poland, której powołanie ogłoszono drugiego dnia impact’17 w Krakowie. W trakcie kongresu padło także szereg deklaracji i zapowiedzi wydarzeń, które w kolejnych latach mają zapewnić polskiej gospodarce intensywny rozwój np. wdrożenie sieci 5G

Drugi dzień impact’17 rozpoczął się inauguracją fundacji Digital Poland, której celem jest wspieranie rozwoju i idei gospodarki cyfrowej w Polsce. Założycielami fundacji jest 6 spółek: Dirlango, Ghelamco, MCI Capital, Onet - RAS Polska, Polpharma oraz T-Mobile Polska. Fundacja została powołana we współpracy z założoną w 2015 r. Digital Switzerland.

Wierzymy, że warunkiem sukcesu jest wzmacnianie współpracy z wiodącymi ośrodkami na świecie, międzynarodowa promocja oraz przede wszystkim rozwój pełnego ekosystemu innowacji cyfrowych na wzór tych działających np. w Dolinie Krzemowej, Londynie czy Zurichu – powiedział Aleksander Kutela, prezes fundacji Digital Poland.

Digital in Poland będzie skupiała firmy, samorządy i ośrodki akademickie. Jej celem będzie wspiarcie budowy pełnego ekosystemu niezbędnego do rozwoju cyfrowych innowacji oraz projekty w tych obszarach w których Polska ma szansę być konkurencyjna na globalnych rynkach.

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji otwierając ścieżkę digital state zaprezentowała efekty rocznych prac nad wdrożeniem - zapowiadanego w trakcie poprzedniej edycji kongresu - programu mDokumenty. Obecnie trwa jego wersja pilotażowa. Ministerstwo testuje edowody, z których korzysta 1,3 tys. osób w czterech miastach. To dopiero początek. Po wdrożeniu mobilnego dowodu tożsamości, pojawią się kolejne dokumenty, które zmniejszą biurokrację. Trójkąt administracja-biznes-ludzie to w ostatnich czasie temat numer jeden dla Anny Streżyńskiej, minister cyfryzacji. Teraz nabiera on realnych kształtów – w 2018 r. ruszy pełna wersja projektu GOVtech. Zgonie z zapowiedziami Ministerstwa, w internecie wreszcie Polak poczuje się lepiej niż w tradycyjnym urzędzie, a projekt GOVtech wychodzi ponad mury ministerstw i ich ograniczenia.

Tu zaprzęgamy biznes i obywateli. Udało się to np. przy programie 500 +, który wsparł sektor bankowy. Teraz dalej będziemy pobudzać innowacyjność w sferze publicznej, znosimy bariery pomiędzy poszczególnymi silosami usług cyfrowych. Dowody na to, że warto, już mamy: gdy z ekspertami z rynku wyłączyliśmy profil zaufany z ePUAP-u, ruszyła lawina Polaków dołączających do cyfrowej Polski. Dziś jest ponad 250 tys. profili w systemie, bo wreszcie można zarejestrować przez bank lub pocztę, a nie iść w tym celu do urzędu – zaznaczała Anna Streżyńska i jednocześnie zaprezentowała wersję beta portalu widok.gov.pl, który z dnia na dzień napełnia się powszechnie dostępnymi danymi statystycznymi zbieranymi przez strony internetowe z publicznego sektora.

Raphael Majma, jeden z kluczowych menedżerów US Digital Service, publicznej jednostki zajmującej się technicznym wsparciem dla rządowych projektów IT, twierdzi, że jest możliwe pogodzenie biznesowego podejścia i celów politycznych w sferze nowych technologii.

Kilka osób wywodzących się z biznesu postawiło na nogi kluczową stronę w projekcie Obamacare. Od tego się zaczęło. Teraz to zespół 200 osób i świadomość, że wyzwania technologiczne nie są w tym sektorze najtrudniejsze. Barierą są przepisy, regulacje, przyzwyczajenia urzędników. Przykładem na to jest projekt elektronicznego stempla, upraszczającego i skracającego proces podejmowania decyzji wizowych. Teraz wiem, że w takich projektach kluczowa jest presja konieczności, czasu i wysyłanie technologów wprost na szwankujący odcinek – radzi Raphael Majma.

Jednym z najważniejszych wydarzeń najbliższej przyszłości, które zapewni Polsce rozwój będzie wdrożenie sieci 5G, o czym również w ramach ścieżki digital state mówił Tim Höttges, prezes Deutsche Telekom.

Jestem tutaj, aby powiedzieć, że Deutsche Telekom spowoduje, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, które będą miały sieć 5G. Jestem tutaj, aby zaprosić was, m.in. młodą scenę startupową w Polsce, do współpracy z nami. Abyście podzielili się z nami swoimi pomysłami - rozpoczął swoje wystąpienie prezes Deutsche Telekom.

T. Höttges podkreślał także, że udane wdrożenie 5G wymaga silnej współpracy, uczciwej konkurencji i mniejszej liczby regulacji. Zwrócił uwagę, że wspólne działania z politykami na poziomie krajowym i regionalnym są konieczne, aby przyspieszyć budowę sieci 5G. Zasugerował również, że skoro nie wszystkie fundusze na wdrożenie szerokopasmowego dostępu do internetu z programu "Cyfrowa Polska" zostały rozdysponowane, to przekazanie pozostałych środków na sieć 5G byłoby inwestycją wizjonerską

O tym, że innowacje wpływają na każdą dziedzinę życia świadczy fakt, iż po raz pierwszy na kongresie związanym z tematyką gospodarczą głośno wybrzmiały nowe zagadnienia np. branża foodtech&agritech czy creative industry. Szczególne znaczenie tej drugiej podkreślał Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, zaznaczając, że potrzebuje ona skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach.

O planach likwidacji barier rozwoju dla branży creative industries mówił Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa Nnarodowego. Podkreślał, że w pierwszej kolejności zmiany będą dotyczyły branży filmowej, która doczekała się ustawy przyznającej jej m.in. ulgi inwestycyjne. W kolejce czekają rozwiązania dla branży gier wideo.

Spółki z tego segmentu kultury często tworzą wielkie nadwyżki finansowe i nie zawsze wiedzą, jak efektywnie je zainwestować. Tymczasem rola branży kreatywnej w Polsce rośnie, to już 4,2 proc. PKB – wyliczał Paweł Lewandowski.

Z kolei Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego zdradził, że ulgi i zachęty są planowane nie tylko dla inżynierów czy programistów z żyłką kreatywną. Także humaniści będą mogli z nich skorzystać.

W ciągu 2 miesięcy NCBR uruchomi dodatkowy konkurs, dedykowany naukom społecznym i humanistycznym. Gospostrateg będzie wezwaniem do stworzenia analiz i przygotowania polityk publicznych w konkretnych obszarach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego też może być tu beneficjentem w konsorcjum z kimś z uczelni czy biznesu i stworzyć strategię dla branży kreatywnej – zachęcał Piotr Dardziński.

W trakcie impact’17 Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju podsumowała również pierwszy rok działania programu Start in Poland, którego ogłoszenie odbyło się rok temu w ramach impact’16. Program Start in Poland obejmuje szereg inicjatyw rządu adresowanych do start-upów lokalizujących swój biznes w Polsce. Tworzy sprzyjające warunki do ich działalności na każdym etapie rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. W opinii wiceminister, Polska to kraj talentów i możliwości, a nasze aktywa to nie ropa czy złoto ale ludzie, najlepsi programiści na świecie i odważni, pomysłowi przedsiębiorcy.

Programy takie jak Start in Poland mają za zadanie wzmocnić nasze przewagi. Perspektywa finansowania dobrych pomysłów nad Wisłą ma skusić także pracowników korporacji, dla których startup może być nową ścieżką kariery. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie – podkreślała wiceminister.

Oprac. MS