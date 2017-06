Rezultat głosowania przerósł nasze najśmielsze oczekiwania - powiedział w piątek w Nowym Jorku szef MSZ Witold Waszczykowski, komentując wyniki wyborów niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaznaczył, że wchodząc do Rady, Polska uzyskała "potężny instrument oddziaływania na świat".

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w piątek w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej (EEG) ubiegającym się o to miejsce.

Polska, która otrzymała 190 głosów (dwa państwa się wstrzymały), zgłosiła swoją kandydaturę do RB w roku 2009. Kampanię wyborczą prowadziła pod hasłem "Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie". Od grudnia 2016 roku, kiedy Bułgaria wycofała się z batalii o niestałe miejsce w RB, Polska była jedynym kandydatem grupy EEG.

Polska zastąpi w grupie EEG Ukrainę. Kadencja nowych niestałych członków Rady ma się rozpocząć 1 stycznia 2018 roku.

Zwracając się do dziennikarzy w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, szef MSZ Witold Waszczykowski podkreślił, że rezultat głosowania "przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania".

"To pokazuje, że jesteśmy na właściwej ścieżce; jesteśmy krajem postrzeganym bardzo dobrze przez cały świat, no i to są rezultaty, które nas bardzo cieszą" - dodał minister.

"Wchodząc do RB dostajemy na dwa lata instrument, potężny instrument oddziaływania na świat. Będziemy członkiem piętnastoosobowego zespołu, który decyduje o pokoju; chciałbym, żeby o pokoju decydował, a nie o wojnie" – zaznaczył.

"Historyczny sukces polskiej dyplomacji w RB ONZ. Polska staje się silnym, szanowanym i bezpiecznym krajem. Kolejny krok w dobrym kierunku" - napisała premier Beata Szydło na Twitterze po wyborze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.

PAP, sek