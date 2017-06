Firma Animex - największa spółka mięsna w Polsce - kupiła dwa zakłady przetwórstwa mięsa: Pini Polska oraz Hamburger Pini.

Nabyte spółki zarządzane będą przez Animex Foods, największego w Polsce producenta mięsa i przetworów mięsnych. Animex jest częścią grupy Smithfield, która należy do chińskiego potentata WH Group. Do Animeksu należą takie marki jak Krakus czy Morliny.

Transakcja uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Akwizycja zakładów Grupy Pini to część strategicznych planów rozwoju Smithfielda. Dzięki jej finalizacji Animex Foods znacząco zwiększy swoje moce produkcyjne" - podkreślił rzecznik Animeksu Andrzej Pawelczak.

Zaznaczył, że "nowoczesne wyposażenie zakupionych obiektów oraz wprowadzona specjalizacja i optymalizacja produkcji zapewnią wytwarzanie produktów mięsnych najwyższej jakości".

Zakup spółek Grupy Pini podniesie konkurencyjność oferty Animeksu, umacniając jego pozycję jako lidera polskiego przemysłu mięsnego, specjalizującego się w wieprzowinie. Transakcja ta zwiększy możliwości eksportowe firmy.

Aktualni pracownicy Pini Polska oraz Hamburger Pini zostaną włączeni do struktur Animex Foods. Animex będzie też dążyć do utrzymania obecnych warunków współpracy z dotychczasowymi dostawcami Grupy Pini - poinformował Pawelczak.

Smithfield Polska zarządza spółkami: Animex Foods, Agri Plus i Agri Plus Pasze. Smithfield Polska zatrudnia w naszym kraju ponad 9000 pracowników i współpracuje bezpośrednio z ponad 2300 polskimi hodowcami trzody chlewnej. Smithfield Polska należy do Smithfield Foods Inc., będącego częścią WH Group.

Grupa Pini składa się z siedmiu spółek, posiadających zakłady we Włoszech, na Węgrzech i w Polsce. W naszym kraju znajdują się zakłady: Pini Polonia, Hamburger Pini oraz Pini Polska, a także projekt inwestycyjny Royal Chicken.

PAP, sek