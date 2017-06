Żeby rynek kapitałowy mógł się rozwijać, potrzeba mocnego impulsu. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, uważa, że, może być nim upowszechnienie pracowniczych programów emerytalnych, czy takich instrumentów jak REIT-y.

Borys podczas Konferencji WallStreet 21, która odbywa się w Karpaczu, mówił, że zarówno programy emerytalne, jak i REIT-y (Real Estate Investment Trust), czyli fundusze zarabiające na czynszach za nieruchomości, mogą dać rynkowi silny impuls długoterminowy.

Według niego, polski rynek kapitałowy znajduje się w trudnej sytuacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie. - Na wszystkich giełdach płynność spada, handluje się wąskim obszarem spółek o większej kapitalizacji, coraz więcej jest ślepego tradingu. Mamy pomysły Unii Kapitałowej, mamy Brexit, gdzie - jak myślę, Francja, Niemcy i Holandia będą chciały skoncentrować rynek. Oprócz tego trzeba rozwiązać węzeł gordyjski, dotyczący OFE – mówił. Według niego, sytuacja jest o tyle korzystna, że minister finansów jest też ministrem rozwoju. - Jest to unikalna okazja, by pewne rzeczy przeprowadzić systemowo – powiedział Paweł Borys. Przypomniał, że wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował, by przeznaczyć trochę środków na popularyzację III filaru, a jednocześnie by kwestię OFE rozwiązać w ten sposób, aby 75 proc. ich środków przekazać na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a 25 proc. do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W grudniu ta propozycja została potwierdzona przez rząd.

Paweł Borys stwierdził, że REIT-y to element programu budowy kapitału. Mówił, że pierwszy projekt ustawy wywołał sporo dyskusji. Konsultacje dotyczyły głównie tego, czy powinny być to wyłącznie nieruchomości komercyjne czy również mieszkaniowe. Ostatecznie zdecydowano się dopuścić również nieruchomości mieszkaniowe. - Projekt został skierowany na ścieżkę legislacyjną i – wydaje mi się – jest realna szansa, że w tym roku zostanie on przyjęty, więc moglibyśmy mówić, że od przyszłego roku tego typu rynek może się zacząć realnie rozwijać – powiedział Borys.

Konferencja WallStreet to największe w Polsce spotkanie inwestorów, a także jedno z najważniejszych wydarzeń rynku finansowego w Europie Środkowej. Organizowana jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

SK