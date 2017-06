”Nie znajdziemy w świecie przykładu gospodarki, która odniosłaby realny sukces bez świadomej polityki wsparcia ze strony państwa” – prezes Wojciech Jasiński, w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi mówi m.in. o sukcesach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „wSieci” prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński mówi o sukcesach i znaczeniu Koncernu, a także wdrażanej polityce firmy. Podsumowuje także imponujące wyniki – zysk netto za I kwartał 2017 r. to ponad 2 mld zł, czyli 1,75 mld więcej od zysku z tego samego okresu rok wcześniej.

Rynek to docenia, a kurs akcji jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy się czym pochwalić. Oczywiście spory wpływ na nasz sukces miał pakiet paliwowy, dzięki któremu rząd zablokował dużą część nielegalnego importu paliw, ale też potrafiliśmy tę dobrą sytuację wykorzystać. Staramy się również wspierać państwowe służby w egzekwowaniu prawa dotyczącego naszej branży. Kilka dni temu PKN Orlen przekazał służbom celnym dwa świetnie wyposażone mobilne laboratoria do badania jakości paliw i produktów ropopochodnych, które pozwolą badać import i tranzyt paliw już na przejściach granicznych – wyjaśnia Wojciech Jasiński. Oznacza to, że Orlen finansuje także wyposażenie celników. – Dzięki walce z przemytem i fałszerstwami notujemy bardzo duży wzrost sprzedaży paliw. Chcę podkreślić, że naszym zdaniem wciąż jeszcze są znaczne rezerwy w tej sferze. Jak wielkie – nie wiem, ale mam przekonanie, że może być jeszcze lepiej. Mówimy o miliardach złotych już odzyskanych przez państwo i miliardach do odzyskania. Na pewno warto o to powalczyć.

Prezes Wojciech Jasiński wyjaśnia również, czy koncern uzależniony jest od rosyjskiej ropy. – Ropy rosyjskiej jest w naszym przerobie najwięcej. Kupujemy już jednak na podstawie formalnego kontraktu, a więc nie incydentalnie, mamy również ropę od Saudi Aramco, narodowego eksportera Arabii Saudyjskiej. […] Kluczowe pytanie brzmi, czy główny dostawca ma poczucie, że nie mamy wobec niego alternatywy, czy też wie, że możemy sobie poradzić sami. Jeśli mamy pole manewru, choćby oznaczało to wybór opcji nieco trudniejszych, to sytuacja nie jest tak groźna. […] Ropa saudyjska jest dość zbliżona do ropy rosyjskiej. Różne rodzaje ropy mają swoje zalety i wady. W Płocku możemy przerabiać kilkadziesiąt gatunków, osiągając zróżnicowaną efektywność. Ważne są możliwości magazynowania ropy, by zapewnić bezpieczeństwo surowcowe, bo to także daje duże pole manewru. Istotne jest wypracowanie bezpośrednich kontraktów z dostawcami, bez pośredników, co pozwala zmniejszyć koszty oraz gwarantuje stabilność dostaw.

Prezes PKN Orlen wskazuje również kierunek rozwoju przedsiębiorstwa: – Musimy nadal być głównym dostawcą paliwa w Polsce. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Rozumiemy, że spoczywa na nas strategiczne zadanie i traktujemy je poważnie. Jesteśmy w stanie zaspokoić nawet gwałtownie rosnący popyt. Orlen musi być też gotowy na zmiany technologiczne, a więc na sytuację, w której pojawią się nowe paliwa. Rozwijamy petrochemię, idąc w kierunku bardziej zaawansowanych produktów. Naszą przyszłość ukształtują trendy i potrzeby ludzi.

Więcej o pozycji PKN Orlen i zadaniach dla płockiego koncernu w wywiadzie z prezesem Wojciechem Jasińskim w najnowszym numerze tygodnika „wSieci”.

