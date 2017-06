Zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek, podały firmy w odrębnych komunikatach. Połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group

5 czerwca 2017 r. Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. podpisały porozumienie dotyczące współdziałania w czynnościach związanych z przygotowaniem procesu połączenia oraz zobowiązania do niepodejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd w okresie do dnia połączenia lub do dnia odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od zamiaru połączenia - czytamy w komunikacie Vistuli.