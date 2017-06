Masz dużo marzeń do zrealizowania?

Nie pozwól, żeby zostały tylko marzeniami!

Znajomi spędzają urlop nad morzem, sąsiedzi robią remont salonu, a Ty głowisz się - skąd oni biorą na to pieniądze? Możesz oczywiście latami odkładać „grosz do grosza”, aby na emeryturze w końcu móc zrealizować swoje plany i marzenia… Tylko po co wciąż odkładać je na przyszły rok?

Przejdź do realizacji! Spełnienie marzeń i planów staje się łatwiejsze z Kasą Stefczyka!

Teraz za tak niewiele, możesz mieć tak wiele!

Masz duże potrzeby, ale nie chcesz by nadmiernie obciążyły Twój budżet? Dzięki Pożyczce Duża gotówka otrzymasz aż 7000 zł na swoje wydatki. 7000 zł to kwota, którą możesz wydać, jak tylko chcesz, a miesięczna rata wyniesie Cię tylko 99 zł! To niecała stówka miesięcznie na to, by wreszcie zrealizować plany i marzenia.

Duża gotówka, niecała stówka - to się po prostu opłaca!

Aby ubiegać się o 7000 zł z niską i wygodną w spłacie ratą wystarczy:

przyjść z dowodem osobistym do placówki Kasy,

odpowiedzieć na kilka pytań specjalisty w placówce, który pomoże wypełnić Twój wniosek pożyczkowy oraz inne niezbędne dokumenty,

poczekać na pozytywną decyzję kredytową - wstępną informację otrzymasz nawet w 15 minut!

I jeszcze więcej!

Niska rata to nie wszystko, ponieważ atutów jest więcej:

wygoda - możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia,

minimum formalności - możliwość uzyskania środków nawet bez zaświadczenia o zarobkach,

odpoczynek od raty - możliwość skorzystania z wakacji kredytowych – o szczegóły zapytaj w placówce!

Całkowita kwota kredytu Pożyczka Duża gotówka wynosi 7 007 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 12,20%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,78 zł oraz ostatnia 120. rata: 98,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 11 853,66 zł, w tym odsetki: 4 153,66 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 01.02.2017 r. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.