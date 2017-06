W 28 proc. skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej - poinformował w poniedziałek Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Jak dodał, stawkę zaniżano w nie więcej niż 10 proc. skontrolowanych firm

Od początku roku NSZZ "Solidarność" i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie prowadzą akcję, która ma na celu wyegzekwowanie od pracodawców płacenie minimalnej stawki godzinowej.

"S" przekazuje PIP sygnały o nieprawidłowościach otrzymywane od osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a inspektorzy pracy je sprawdzają. Do akcji włączyły się także OPZZ i Związek Zawodowy "Budowlani".

Giedrojć poinformował, że do tej pory PIP przeprowadziła 6 tys. kontroli, do końca roku ma to być co najmniej 20 tys.

Inspektorzy nałożyli 96 mandatów na kwotę ponad 116 tys. zł; skierowano 26 wniosków do sądu. Jak mówił, nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce dotyczą m.in.: braku zapisu w umowie ws. sposobu potwierdzania liczby godzin, braku ewidencji godzin wykonywania zlecenia, nieprzestrzegania obowiązku wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

Szef PIP powiedział, że w nie więcej niż 10 proc. skontrolowanych firm zaniżano minimalną stawkę godzinową. Podkreślił, że w nielicznych przypadkach stwierdzono stosowanie potrąceń za wynajem urządzeń i korzystania ze służbowego umundurowania.

Giedrojć zapowiedział, że trwa weryfikacja 1,5 tys. skarg, jakie PIP otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej (w tym ok. 600 od NSZZ "Solidarność").

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto, czyli wypłacane powinno być 9,46 zł netto. Stawka obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

SzSz PAP