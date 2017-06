Tauron Polska Energia otrzymał tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego 2017” w kategorii spółka. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy docenili spółkę w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych.

Chciałbym podkreślić, że od początku giełdowej historii spółki transparentna komunikacja z rynkiem należała do naszych priorytetów. To wyróżnienie stanowi dowód, że warto budować długoterminowe relacje z inwestorami indywidualnymi, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta grupa inwestorów stanowi liczną grupę w strukturze akcjonariatu. Cieszymy się, że inwestorzy doceniają naszą rzetelną politykę informacyjną i szeroko zakrojony program komunikacji inwestorskiej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.

Od debiutu giełdowego, który miał miejsce w czerwcu 2010 r., Tauron prowadzi aktywny dialog z inwestorami poprzez m.in. konferencje prasowe, konferencje inwestorskie, dni inwestora i analityka, roadshows, czaty inwestorskie i spotkania z inwestorami indywidualnymi. Przedstawiciele Tauron biorą udział średnio w kilkunastu konferencjach inwestorskich i roadshows w kraju i za granicą rocznie.

Warto przypomnieć, że działania Tauron w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym były wielokrotnie doceniane: w dwóch edycjach badania przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” relacje inwestorskie Taurona zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30.

W roku 2014 spółka otrzymała od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wyróżnienie w konkursie „Heros Rynku Kapitałowego 2014” za aktywną komunikację z inwestorami indywidualnymi.

Tauron Polska Energia trzy razy z rzędu (w roku 2014, 2015 i 2016) otrzymał nagrodę główną w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie „The Best Annual Report” za najlepszy raport roczny, dołączając do elitarnego grona „The Best of The Best”, skupiającego spółki stosujące najwyższe standardy raportowania.

W 2017 r. Tauron Polska Energia znalazł się w gronie laureatów rankingu Transparentna Spółka Roku 2016 za przejrzystość biznesu i jakość komunikacji z rynkiem.