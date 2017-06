Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktu finansowego "Pożyczka na rozwój turystyki", finansowanego ze środków ministra rozwoju i finansów, podał bank. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie 50 mln zł.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych - pośredników, w tym m.in. banków komercyjnych (krajowych i zagranicznych), banków spółdzielczych, a także instytucji kredytowych lub finansowych (fundusze pożyczkowe) oraz konsorcjów tych podmiotów. Ich zadaniem będzie ustanowienie instrumentu finansowego 'Pożyczka na Rozwój Turystyki' skierowanego do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Instrument ten będzie zasilony środkami z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 wniesionego do projektu 'Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej', którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku - czytamy w komunikacie.