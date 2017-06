Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie dostrzega powodów do niepokoju w związku z dostawami gazu katarskiego w kontekście kryzysu dyplomatycznego wokół Kataru, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak

Nie komentuję sytuacji w Katarze - powiedział Woźniak dziennikarzom w kuluarach II Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gazowej. Co do dostaw, to nie widzę na razie żadnych wydarzeń, które by nas niepokoiły - dodał wiceprezes.