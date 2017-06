Wśród wstępnych założeń rządowych propozycji budżetowych znajdzie się m.in. wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. PKB, spadek bezrobocia do 6,4 proc. oraz redukcja deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,5 proc. PKB; inflacja ma wynieść 2,3 proc. Przyszłoroczny wzrost gospodarczy ma opierać się głównie na wzroście inwestycji w sektorze publicznym oraz na rosnącym popycie inwestycyjnym w sektorze prywatnym.

O naszym potencjale świadczy rosnąca wartość krajowego rynku ICT, która w 2016 r. wyniosła ponad 8,5 mld dolarów. Co roku, na polskich uczelniach wyższych kształcimy aż 30 tys. absolwentów kierunków informatycznych. Aby jednak osiągnąć sukces w sektorze cyberbezpieczeńtwa potrzebna jest dobra współpraca między administracją, sektorem militarnym, sektorem prywatnym i uczelniami. Tak jest np. w krajach, które odnoszą na tym polu sukcesy jak Izrael, Wielka Brytania czy Singapur. W Polsce niestety to zawodzi

Premier Beata Szydło pokazuje całej UE, że można pomagać uchodźcom "na miejscu"; pieniądze są przekazywane, chociażby z rezerwy budżetu państwa; skala pomocy to już ponad 100 mln zł - powiedziała we wtorek szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

