Główne założenia rządu, na których opiera się przyszłoroczny budżet, wydają się realistyczne, jednak największą niewiadomą jest liczba pracowników, którzy zdecydują się przejść na emeryturę po zmianie ustawy skracającej wiek emerytalny oraz poziom inwestycji – oceniają ekonomiści.

Rząd przedkładając założenia do przyszłorocznego budżetu przyjął m.in. wzrost gospodarczy w 2018 r. na poziomie 3,8 proc., a inflację 2,3 proc. Te główne założenia – jak to określił Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker - są realistyczne.

Jak mówił wcześniej wicepremier Mateusz Morawiecki, największym wyzwaniem przyszłorocznego budżetu będzie niewiadoma dotycząca tego, ile osób zdecyduje się na przejście na emeryturę w wieku 60-65 lat po nabyciu takiego uprawnienia. Wyjaśniał, że resort finansów przyjmuje konserwatywne założenia, że na emeryturę przejdzie 90 proc. uprawnionych, choć analizy wskazują na około 83-85 proc. Jego zdaniem to największa niewiadoma, która może kosztować budżet przyszłoroczny dodatkowe 10 mld zł.

Założenie wzrostu PKB na wspomnianym poziomie 3,8 proc. jest – zdaniem Przasnyskiego – dość ostrożne. Tym bardziej, że ekonomiści prognozują wzrost inwestycji, które - jak na razie – są brakującym elementem.

Można ocenić, że rząd dość ostrożnie szacuje przyszłoroczne tempo wzrostu gospodarczego. Biorąc pod uwagę fakt, że efekty projektów inwestycyjnych związanych z wydatkowaniem środków unijnych będą na większą skalę widoczne w przyszłym roku, założenie że PKB wzrośnie o 3,8 proc. wydaje się dość ostrożne. Można liczyć na jego przekroczenie, choć nie będzie to już tak łatwe ze względu na wyższą bazę odniesienia, budowaną w obecnym roku. Jeśli w 2017 r. wzrost PKB okaże się bliski 4 proc., to rzeczywiście trudniej będzie osiągnąć wyższą dynamikę w przyszłym roku - uważa Roman Przasnyski

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zakładany przez Ministerstwo Finansów wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. w 2018 r. wydaje się bezpiecznym - patrząc przez pryzmat budżetu państwa - poziomem.

Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank, zwraca uwagę, że te – jak mówi – optymistyczne założenia, wymagają przede wszystkim dobrej koniunktury za granicą i dobrych wyników eksportu i poprawy nastrojów inwestycyjnych w kraju.

I tu się zaczyna ciekawy wątek. Jeśli bowiem rząd zdołałby istotnie uszczelnić system podatkowy to spadną obawy o to, że w przyszłości trzeba będzie podnieść podatki aby utrzymać wydatki m.in. na 500+. To automatycznie poprawia klimat do inwestycji tym bardziej że mogłoby zostać docenione przez agencje ratingowe. Dodając dobry klimat za granicą, w takim „idealnym” scenariuszu PKB faktycznie mogłoby rosnąć w tempie powyżej 3,5 proc. a deficyt w relacji do PKB mógłby spadać, choć i tak raczej nie do poziomów tak niskich jak przedstawione – uważa Paweł Radwański.