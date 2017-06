Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2018 roku do 2,08 tys. zł z 2,0 tys. zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 80 zł (4%) w stosunku do 2017 r. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

Rząd również proponuje podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13,5 zł w 2018 r. z 13 zł w 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4%) w stosunku do 2017 r. Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł) - czytamy w komunikacie.

Propozycje te rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r, podano również.

W maju Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o wynagrodzeniu minimalnym w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

W 2017 r. płaca minimalna wzrosła do 2 tys. zł z 1850 zł w 2016 r.

W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak podawał wcześniej GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

(ISBnews)SzSz