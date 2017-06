Sąd Okręgowy w Gdańsku z podejrzanymi działaniami w sprawie komisji ds. Amber Gold! Nie chce przesyłać dokumentacji dotyczącej procesu i zamierza przesłuchać szefową komisji Małgorzatę Wassermann w sprawie Mariusa Olecha.

To może oznaczać wyłączenie jej z obrad komisji, która zamierza przesłuchać Olecha Komisja rozpoczęła też przesłuchanie Jacka Łyczby, byłego prezesa zarządu OLT Express Poland Sp. z o.o. .

CZYTAJ TEŻ: Komisja śledcza chce się dowiedzieć, co to za bezrobotni inwestowali w Amber Gold

14.41 Koniec przesłuchania Jacka Łyczby. Szefowa komisji zarządziła przerwę do 15.10. Zeznania złoży potem Rafał Orłowski, były członek zarządu OLT Express Poland Sp. z o.o

14.40 Łyczba przyznaje, że nie miał kontaktów politycznych.

14.35 Świadek o przyczynie słabego kontaktu z Marcinem P.: „Może zbyt dokładny byłem i on się mnie bał?”

14.30 Poseł Krajewski dopytuje, czy świadek miał świadomość, skąd Marcin P. ma pieniądze.

Nie wiedziałem, ze to są pieniądze klientów Amber Gold. – odpowiedział Łyczba.

14.20 Poseł Brejza ujawnia smsy dotyczące świadka i jego ewentualnego działania na niekorzyść spółki.

14.08 Poseł Pięta pyta dlaczego Jacek Łyczba zaufał Marcinowi P.

Przyjąłem jego zapewnienia. – odpowiada Łyczba.

14.02 Łyczba: Jarosław Frankowski powiedział mi o Michale Tusku pod koniec. Powiedział przy okazji.

Wassermann: A co tam robił?

Łyczba: Nie wiem

Wassermann: To po co go zatrudniano?

13.59 Posłanka Wassermann dopytuje o drogie polisy ubezpieczeniowe.

13.56 Przewodnicząca Wassermann pyta o sprzęt na ponad 1,3mln PLN, który firma Monroe świadka sprzedała OLT. Świadek odpowiada, że były to komputery marki HP (koszt 2,5-3tys. za sztukę) + oprogramowanie Microsoft + Adobe PDF maker + ubezpieczenie.

13.38 Świadek chciał odkupić OLT za złotówkę i uratować spółkę poprzez znalezienie innego inwestora i pożyczkę 4,5 mln zł.

Posłanka Wassermann nie wierzy w tłumaczenia świadka.

13.26 Przewodnicząca Wassermann pyta o dług, który zostawił OLT Express. Świadek odpowiada: 35 mln zł.

Wassermann prostuje - prawie 90 mln zł, i pokazje podpis świadka. Przyznaje - to była ostateczna kwota po wejściu syndyka.

13.24 Świadek: To jest ogromny błąd,jaki popełniłem. Gdybym wiedział o przestępstwach Marcina P., nie sprzedałbym mu promila udziałów.

13.10 Świadek ma żal do Państwa Polskiego, że wcześniej nie wykryły i nie zakończyły działalności Marcina P. w AmberGold - przed zakupieniem OLT.

12.57 25 tys. złotych czynszu czynszu płacił OLT spółce świadka. 150 metrów kw.

12.55 Posłanka Wassermann przypomina świadkowi, że mógł zarabiać spore pieniądze na innych niż lotnicze interesach z Amber Gold. W grę wchodzi wynajem biura dla OLT Poland.

12.54 Straciłem 2 miliony złotych własnych pieniędzy, a zarobiłem ok. 200 tys. złotych.

12.50 Świadek twierdzi, że Amber Gold zainwestowało 65 mln zł w OLT. Upadłościowe zadłużenie spółki wyniosło 16 mln zł.

12.46 Przewodnicząca Wassermann pyta o 13 mln PLN zaległości OLT Express Regional w stosunku do OLT Express Poland. Świadek twierdzi, że być może były wysyłane wezwania do zapłaty, a jego spółka wniosła o upadłość zalegającej spółki.

12.40 Świadek zeznaje w sprawie kontaktów biznesowych z Air Berlin.

12.34 Poseł Suski przypomina o dziwnych okolicznościach przelewu 10 milionów złotych z konta Amber Gold na konto Jet Air.

12.29 Swoje pytania zaczyna zadawać poseł Marek Suski (PiS).

Były plany przejęcia rynku lotniczego od PLL LOT i sprzedaży tego rynku innym firmom. Mamy dokument ścisle tajny w sprawie przejęcia tego rynku.

Więcej na wPolityce.pl.