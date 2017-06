Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy, która precyzuje regulacje o obowiązkowych zapasach gazu, o ile są one utrzymywane poza granicami Polski. To odpowiedź na wątpliwości interpretacyjne, sygnalizowane przez uczestników rynku gazu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt został przedłożony przez ministra energii. Precyzuje, że "zdolności przesyłowe zarezerwowane na potrzeby związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poza granicami Polski, mogą być wykorzystywane wyłącznie na te potrzeby".

Oznacza to, że w przypadku utrzymywania zapasów obowiązkowych poza Polską, podmiot je utrzymujący musi zarezerwować zdolności przesyłowe na zasadach ciągłych w punkcie wyjścia z zagranicznego systemu gazowego oraz punkcie wejścia do systemu krajowego. Rezerwacja musi umożliwić sprowadzenie całości tych zapasów do kraju w ciągu maksymalnie 40 dni. Od momentu wejścia w życie przepisów o obowiązkowych zapasach gazu, uczestnicy rynku zgłaszali wątpliwości interpretacyjne wobec przepisów o otrzymywaniu tych rezerw w zagranicznych magazynach.

Inne zapisy projektu wprowadzają m.in. bardziej przejrzyste zasady obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez operatora systemu przesyłowego. Określono także reguły dokonywania rozliczeń za uruchomienie zapasów, które mają być bardziej przejrzyste i niedyskryminacyjne. Ograniczone mają być też obowiązki administracyjne dla podmiotów, które muszą utrzymywać obowiązkowe zapasy. Nie będą one już musiały przedstawiać operatorowi systemu przesyłowego charakterystyki instalacji magazynowej, w której utrzymywane są obowiązkowe zapasy.

Projekt porządkuje kwestie sankcji, jakie prezes Urzędu Regulacji Energetyki nakłada na podmioty, które nie realizują obowiązków magazynowych. Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Celem jest to, żeby nowe zasady utrzymywania zapasów obowiązywały od początku nowego roku gazowego, który zaczyna się 1 października.

SzSz(PAP)