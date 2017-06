Do końca czerwca ruszy fundusz Biznest, skierowany do innowacyjnych spółek - powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Finansowanie start-upów w tym funduszu funduszy będzie odbywało się poprzez aniołów biznesu.

"Biznest FIZ to element programu Start In Poland" - powiedział Borys. Dodał, że w ramach tego programu w Polskim Funduszu Rozwoju jest pięć programów. Biznest jest już drugim funduszem, który zostanie uruchomiony (po PFR Starter FIZ).

Fundusz będzie miał do dyspozycji 258 mln zł, finansowanie będzie odbywało się poprzez grupy aniołów biznesu, czyli inwestorów prywatnych, którzy już osiągnęli sukcesy.

Fundusz Biznest zainwestuje w innowacyjne spółki, znajdujące się na początkowym etapie rozwoju - od 200 tys. do 4 mln zł (drugie tyle musi dołożyć inwestor prywatny, czyli anioł biznesu).

Borys dodał, że "aniołowie biznesu mają potężną zaletę, mają już swoje doświadczenie, którym mogą się dzielić", a jednocześnie inwestować. Prezes PFR dodał, że w "Unii Europejskiej aniołowie biznesu odpowiadają już za ponad jedną trzecią finansowania młodych firm".

Jak zauważył Andrzej Lachowski z Deloitte w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego, "na milion mieszkańców Wielkiej Brytanii jest 66 aniołów biznesu, W Niemczech jest ok. 40, a w Polsce jest ich czterech". Dodał, że "jesteśmy dopiero na początku drogi".

Program Start In Poland, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zakłada zainwestowanie ok. 3 mld zł w rozwój star-upów. Firmy mają otrzymać pomoc nie tylko w początkowej fazie rozwoju, ale także na dalszym etapie (nawet przy ekspansji za granicą). W Start In Poland, w ramach PFR-u, wystartują jeszcze fundusze Otwarte Innowacje FIZ, Koffi FIZ oraz NCBR CVC.

PAP/ as/