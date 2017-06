Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości – organizacja kształcąca przyszłych liderów społecznych i stawiająca sobie za cel promocję rozwiązań opartych o dobrowolność i wolny rynek – organizuje w kinie ARS premierę filmu „Zapomniani. Historia krakowskiej szkoły ekonomicznej.”

Bohaterami filmu są Adam Krzyżanowski, Ferdynand Zweig i Adam Heydel, przedwojenni intelektualiści, zwolennicy liberalizmu gospodarczego. Film opowie o zapomnianym a jednocześnie ważnym fragmencie historii ekonomii, pokaże wpływ liberalnego dziedzictwa Austro-Węgier i osobliwie Juliana Dunajewskiego na kształtowanie się idei powielanych później przez szkołę krakowską, opowie o problemach, z jakimi musieli mierzyć się Krzyżanowski, Zweig i Heydel w swojej pracy, będzie też dotyczył elementów historii gospodarczej Polski ukazanych z perspektywy węzłowych wydarzeń: odzyskania niepodległości, zamachu majowego, wielkiego kryzysu. Ważną częścią „Zapomnianych” będzie pokazanie procesu rugowania z pamięci krakowskiej tradycji ekonomicznej. oraz wskazanie na jej potencjalne odrodzenie. Adam Heydel zginął zamordowany w Auschwitz, Ferdynand Zweig wyemigrował i po wojnie już nie wrócił do Polski, Adam Krzyżanowski w nowej rzeczywistości politycznej został odsunięty od prowadzenia zajęć na uniwersytecie i pisał do szuflady. Mimo to, ich idee nadal mogą być interesujące dla współczesnych Polaków a ich pomysły mogą być wykorzystane.

Premiera filmu odbędzie się 27.05 o godzinie 14.00 w kinie ARS, w sali Reduta. Po projekcji, która potrwa godzinę, organizatorzy zapraszają na symboliczną lampkę wina. „Zapomniani” zostali zrealizowani przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości za w pełni prywatne środki na które złożyły się grant od amerykańskiej fundacji ATLAS Network oraz dobrowolne wpłaty od polskich Darczyńców. W filmie w roli ekspertów wystąpią min. prof. Andrzej Chwalba, prof. Julian Dybiec, prof. Witold Kwaśnicki oraz dr Małgorzata Jantos która objęła go swoim patronatem. W „Zapomnianych” publiczność zobaczy też scenki aktorskie ukazujące bohaterów krakowskiej ekonomii. Po premierze film zostanie umieszczony w serwisie YouTube i udostępniony tam bezpłatnie z angielskimi napisami – po to, aby promować pamięć o szkole krakowskiej także wśród obcokrajowców.

Więcej informacji o filmie udzieli Marcin Chmielowski, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, scenarzysta i reżyser filmu. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: 530 895 271 lub adresem chmielowski@fundacjawip.org

Dodatkowe informacje o produkcji filmu, patronach i sponsorach a także powodach, dla którego powstał film: http://fundacjawip.org/projekty/ekonomisci-wykleci/#nr7