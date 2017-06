Sądzę, że będzie drugie czytanie i w tym tygodniu będzie głosowanie nad projektem o KRS - powiedział w środę w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Posłowie - według wcześniejszego harmonogramu, który był dostępny na stronie internetowej Sejmu - mieli w środę przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu zmian w KRS. Zakłada on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami (ich następców wybrałby Sejm), wygaszone mają też być kadencje sześciu parlamentarzystów wybranych do KRS przez Sejm i Senat.

Komisja sprawiedliwości przyjęła projekt wraz z poprawkami w maju. Od tamtej pory drugie czytanie projektu dwukrotnie figurowało w harmonogramie obrad posiedzenia Sejmu - ostatnio było planowane na środowe przedpołudnie. W wersji porządku obrad, która pojawiła się we wtorek wieczorem, tego punktu nie ma.

"Sądzę, że będzie drugie czytanie, że w tym tygodniu będziemy głosowali nad tym projektem" - powiedział Wójcik w TVP Info.

"To jest jedna z najważniejszych tak naprawdę regulacji, która będzie uchwalona, tak sądzę, już w piątek w czasie głosowania. Myślę, że to będzie wielka batalia między władzą a opozycją o to, jaki będzie ostateczny kształt regulacji" - dodał.

PAP/ as/