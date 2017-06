Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,86 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. wobec 4,31 mld zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 19,85 mld zł, tj. wzrósł o 4,3 proc. r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej spadł o 1,8 proc. r/r do 5,42 mld zł. Wynik z odsetek wzrósł o 10,4 proc. r/r do 13,45 mld zł. Koszty działania banków zwiększyły się o 7,5 proc. r/r do 11,3 mld zł na koniec kwietnia 2017 r., podał także NBP. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wzrosły do 2,17 mld zł, tj. o 6,5 proc. r/r.

Na podst. ISBnews