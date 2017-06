Transakcja zakupu akcji Pekao SA przez PZU i PFR wpisuje się w strategię Polskiego Funduszu Rozwoju realizacji inwestycji ważnych z perspektywy polskiej gospodarki, zapewniając atrakcyjną stopę zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich – podał Fundusz w komunikacie.

Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld złotych została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A.

Po kilkunastu latach Pekao SA jest znów polskim bankiem i na rynek wraca znana klientom marka Żubra. To oznacza, że udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym zwiększy się do ponad 50 proc., co jest istotne z punktu widzenia stabilności sektora bankowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dla PFR jest to inwestycja długoterminowa i korzystna finansowo. PFR będzie inwestorem wspierającym realizację strategii Pekao, ukierunkowanej na inwestycje w nowe technologie, jakość usług dla Klientów oraz efektywność działania Banku, budując trwałą wartość dla akcjonariuszy – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.