Udomowienie Banku Pekao - poprzez zakup 32,8 proc. akcji banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że się usamodzielnia i zwiększa swoją "siłę uderzeniową" uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dzięki naszym działaniom udało się udomowić Bank Pekao. […] Jest to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że się usamodzielnia, zwiększa swoją siłę uderzeniową i to będzie nie tylko dla klientów bardzo dobra zmiana ale też z punktu widzenia całego rynku jest to wzmocnienie polskiej gospodarki - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. Mając większość sektora bankowego w polskich rękach, możemy lepiej kontrolować politykę kredytową i banki mogą prowadzić ją w pełnym interesie przedsiębiorstw polskich. Nie zawsze tak było. W 2009 roku wiele banków z kapitałem zagranicznym wycofywało się z finansowania polskiej gospodarki - dodał wicepremier.

Dziś PZU i PFR sfinalizowały zakup 32,8 proc. akcji Banku Pekao od UniCredit za łączną kwotę 10,6 mld zł.

Zintegrowaliśmy kilka instytucji wsparcia w postaci PFR i jest [on] dzisiaj instytucją rozwojową, która w dużym stopniu doprowadziła do skomplikowanej transakcji odbudowania polskiej własności w sektorze bankowym - skomentował także Morawiecki.

Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao 4 maja 2017 r. Cena nabycia wyniosła 123 zł za akcje i była o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku.

PZU podkreśliło w dzisiejszym komunikacie, że nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią ubezpieczyciela do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich.

W wyniku realizacji tej tej inwestycji, PZU staje się największą grupą oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ok. 360 mld zł (aktywa PZU SA, Pekao oraz Alior Banku). Połączona Grupa PZU będzie oferować w Polsce pełen wachlarz: usług ubezpieczeniowych w ramach największego ubezpieczyciela - PZU, produktów bankowych w ramach drugiego największego banku - Pekao oraz Alior Bank, a także zarządzania aktywami w ramach największego podmiotu w tym sektorze -TFI PZU, TFI Pioneer, PTE PZU i PTE Pioneer. Połączenie rozszerzy również istniejącą sieć dystrybucji do 1 356 placówek, co ułatwi klientom dostęp do świadczonych usług, podał także ubezpieczyciel.

Pekao jest wiodącym polskim bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami, która regularnie przynosi bardzo dobre wyniki finansowe. W roku obrotowym 2016 Pekao posiadało 14 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych oraz 17 proc. udziału w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i osiągnęło CAGR na poziomie 10,9 proc. w dziedzinie kluczowych kredytów detalicznych oraz 6,5 proc. w dziedzinie kluczowych kredytów dla przedsiębiorstw w okresie od roku obrotowego 2014 do 2016.

Na podst. ISBnews