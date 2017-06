Dotychczasowe wyniki budżetu wskazują, że rząd idzie "we właściwym kierunku", jeśli chodzi o realizację zapowiadanego zwiększenia wpływów z podatku od towarów i usług w tym roku o 10,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku - poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Morawiecki powiedział, że rewelacyjnych wyników we wpływach w VAT z początku roku nie da się utrzymać.

Na początku roku widzieliśmy przyrosty 30-40 proc.; one nie będą utrzymane, oczywiście, bo my podkreślaliśmy, że one się wiążą ze skróceniem okresu rozliczania podatków dla większych firm z kwartalnych na miesięczne plus z przyspieszania zwrotów. W związku z tym w pierwszym kwartale oraz do kwietnia było to mocno zakłócone - dodał wicepremier.