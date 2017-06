Premier Beata Szydło ma otworzyć w czwartek Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - poinformował rzecznik rządu. Tematami wiodącymi spotkania branży morskiej będzie żegluga śródlądowa oraz edukacja morska.

Kongres Morski to spotkanie polityków, przemysłowców i naukowców, które jest dla nich okazją do poruszenia zagadnień związanych z szeroko pojętą gospodarką morską w międzynarodowym środowisku. Organizatorzy Kongresu wyrażają nadzieję, że stanie się on ważnym elementem procesu odbudowy przemysłu stoczniowego, żeglugi morskiej i śródlądowej, a także będzie miał swój wkład w rozwój szkolnictwa morskiego.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział, że premier Beata Szydło ma wziąć udział w otwarciu 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. "To okazja, by porozmawiać o polskich stoczniach, gospodarce morskiej oraz inicjatywach, które podejmuje polski rząd" - zaznaczył.

Jednym z dwóch istotnych tematów tegorocznego Kongresu Morskiego będzie żegluga śródlądowa, co bezpośrednio ma związek z rządową zapowiedzią o podniesieniu klasy żeglowności Odry do czwartej kategorii.

Moderatorem debaty plenarnej "Żegluga śródlądowa w polityce rozwoju korytarzy transportowych państw Grupy Wyszehradzkiej" będzie dyrektor Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych Alexander van den Bosch.

Podczas debaty poświęconej żegludze, portom i stoczniom poruszone zostaną m.in. kwestie polityki UE i rozwoju żeglugi śródlądowej, czy rzek i ich wpływu na rozwój regionów transgranicznych. Z kolei w panelu dot. portów jednym z punktów będzie "zielona infrastruktura", a kolejnym morska nitka Jedwabnego Szlaku oraz konsekwencje gospodarcze i geopolityczne jej funkcjonowania.

Drugim istotnym tematem Kongresu będzie kwestia edukacji morskiej w kontekście jej 70-lecia na Pomorzu Zachodnim. W bloku poświęconym edukacji i innowacjom zaplanowano panel poświęcony m.in. szkolnictwu wyższemu jako elementowi niezbędnemu dla rozwijającej się gospodarki morskiej. Obok panelu o nowych technologiach w żegludze pojawi się także panel nt. kształcenia i kadr w przemyśle stoczniowym.

Istotną częścią programu Kongresu będą także zagadnienia prawne, kwestie bezpieczeństwa, czy ochrona środowiska. Tegoroczny piąty Kongres Morski rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 9 czerwca. Jego organizatorami są Fundacja Kongres Morski i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a fundatorami Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie i Polska Żegluga Morska.

PAP/ as/