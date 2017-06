** Nierealne jest, aby 1 września tego roku banki uruchomiły system informowania fiskusa poprzez Jednolity Plik Kontrolny o transakcjach firm - ocenił podczas Europejskiego Kongresu Finansowego dyrektor w Związku Banków Polskich Mariusz Zygierewicz

Jesteśmy świadomi, że na całym świecie zakres zaangażowania banków we współpracę i wymianę informacji z urzędami skarbowymi rośnie – powiedział dyrektor w Związku Banków Polskich Mariusz Zygierewicz.

Zaznaczył, że jest to związane z walką państw z unikaniem opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym. Wskazał, że w związku z tym na banki są nakładane nowe olbrzymie obciążenia. Zwrócił przy tym uwagę na opinie części banków, że sektor przestaje świadczyć usługi finansowe, a staje się biurem rachunkowym dla fiskusa.

Zdaniem dyrektora w ZBP, ze względu na rosnący zakres informacji przekazywanych urzędom skarbowym i tym samym zmniejszenie rangi tajemnicy bankowej, spada zaufanie klientów do sektora bankowego.

Zygierewicz odniósł się do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje, że od września br. banki miałaby przekazywać fiskusowi w systemie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dobowe wyciągi z rachunków przedsiębiorców. Obowiązek ten nie dotyczyłby najmniejszych firm.

Poruszył sprawę terminu wdrożenia zmian.

Według niego, banki nie zdążą przygotować się do raportowania JPK na 1 września.

Wiemy, że przy tak skomplikowanych zmianach w systemach informatycznych potrzeba trzech, do sześciu miesięcy. W związku z tym w naszym przekonaniu data 1 września jest nierealna. Faktycznie dopiero od momentu jego wdrożenia będzie można mówić o tym, że ten system będzie funkcjonował - dodał.

Wskazał, że projekt został ujawniony dwa tygodnie temu, a banki będą mogły wcielać w życie zmiany po zakończeniu procesu legislacyjnego i stworzeniu oraz dostarczeniu przez resort finansów system informatycznego.

Jego zdaniem, projekt jest też niemożliwy do wdrożenia także dlatego, ponieważ banki nie wiedzą, jaki jest zakres podmiotów objętych obowiązkiem informowania o rachunkach. Zygierewicz dodał, że problem polega też na tym, że systemy informatyczne banków nie mają informacji o godzinie transakcji i saldzie po jej dokonaniu, a takich danych ma wymagać fiskus.

Widać, że projekt jest przygotowany i koncepcja przedstawiona, w jakim kierunku ma to iść, ale wymaga jednak doprecyzowania, bo przy tych warunkach faktycznie będzie to niemożliwe do zrobienia w takim okresie czasu - powiedział.