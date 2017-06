Patrząc na ten cały rok - do końca - zdziwiłbym się gdyby wzrost gospodarczy nie wyniósł 4,0 proc., ale nie zdziwiłbym się gdyby było więcej niż 4 proc., chociaż kwiecień był trochę studzący – powiedział Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej na konferencji po posiedzeniu RPP.

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W komunikacie po posiedzeniu RPP czytamy, że „w Polsce dane o PKB wskazują na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w I kw. br. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń. Towarzyszyła temu zbliżona do zera dynamika inwestycji. Jednocześnie utrzymał się znaczący wzrost eksportu i importu. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury oraz dane o produkcji i sprzedaży – mimo ich niewielkiego osłabienia w ostatnim okresie – sygnalizują utrzymanie się stabilnego wzrostu gospodarczego w II kw.”

Niepokoi nas to, że inwestycje nie rosną tak jakbyśmy się mogli spodziewać, ale to się dzieje w całej Europie. Spodziewamy się, że skokowo ruszą wtedy, kiedy zostaną wdrożone środki unijne i nastąpi to w najbliższych kwartałach – mówił prezes NBP.