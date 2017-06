Przemysł stoczniowy to miejsca pracy i duma polskiej myśli technicznej. Symbol przemian, polskiej drogi do wolności. Niezrozumiałe są decyzje o likwidowaniu polskich stoczni - było to sprzeczne z polskim interesem - mówiła podczas inauguracji 5 Międzynarodowego Kongresu Morskiego premier RP Beata Szydło

Międzynarodowy Kongres Morski odbywa się w Szczecinie od lat, jednak to dopiero gabinet premier Beaty Szydło i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej doprowadziły do ponownego wzrostu znaczenia cyklicznej imprezy. Nie wzięło się to znikąd, bowiem jak przyznała premier - przemysł stoczniowy, gospodarka morska i żegluga śródlądowa (będąca głównym tematem kongresu w tym roku) są priorytetami dla jej rządu.

"Przemysł stoczniowy będzie odbudowany przez obecny rząd"

Rozwój stoczni to dobra droga dla Polski - mówiła premier Beata Szydło poruszając wątek zaniedbań i odwrotu od przemysłu stoczniowego w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. Premier nie szczędziła słów krytyki pod adresem poprzedników, wskazując na nieracjonalne podejście do tematów gospodarki morskiej i lekceważenia przemysłu stoczniowego. Wypowiadała się natomiast ciepło na temat pracy gabinetu ministra Marka Gróbarczyka, wobec którego skierowała specjalne podziękowania: "Dziękuję ministrowi i całemu zespołowi za pracę na rzecz naprawy tego co niszczono przez lata. Przywracamy stoczniom dawną świetność, wykorzystujemy potencjał".

Czytaj też Gróbarczyk: Będziemy inwestować w śródlądowe drogi wodne

Jak wskazała premier ważnym elementem odbudowy stoczni była tzw. Ustawa stoczniowa, która ma poprawić konkurencyjność polskiej branży stoczniowej. Uratowanie przed upadkiem stoczni Gryfia w Szczecinie także jest priorytetem rządu - te słowa premier były wyraźnym ukłonem wobec regionu.

Geografia sprzyja inwestycjom

Tym bardziej, że położenie naszego kraju skłania do inwestowania zarówno w przemysł stoczniowy jak i stworzenie dróg wodnych: "Geografia stwarza możliwości dla transportu śródlądowego" - mówiła premier. Odniosła się też do kontrowersyjnej na szczeblu międzynarodowym kwestii przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Premier nie ma wątpliwości co do strategicznej zasadności tej inwestycji, jednak podczas swojego wystąpienia skupiła się na aspekcie gospodarczym przedsięwzięcia wskazując na nowe możliwości żeglugowe dla flot handlowych i rozwoju, jaki przyniesie on dla portu w Elblągu. "3000 miejsc pracy powstanie dzięki kanałowi na Mierzei" - argumentowała premier.

Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie odbywa się po raz piąty. Głównym tematem tegorocznych obrad jest kwestia żeglugi śródlądowej i rozwoju przemysłu stoczniowego.

Oficjalnym patronem kongresu jest między innymi "Gazeta Bankowa".