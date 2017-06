Grupa Energa planuje budowę największego w Polsce magazynu energii. Ma on powstać do 2019 r., a ulokowany zostanie przy należącej do firmy farmie wiatrowej w Bystrej (Pomorskie). Zakładana pojemność magazynu to około 27 MWh.

O planowanej inwestycji poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Energa Adam Kasprzyk. Jak wyjaśnił, plan zakłada budowę hybrydowego, bateryjnego magazynu energii elektrycznej. Złożą się na niego dwa zespoły baterii - litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych. Moc magazynu - przy pojemności około 27 MWh, wynieść ma około 6 MW.

Za przeprowadzenie inwestycji odpowiedzialna będzie wchodząca w skład Grupy Energa firma Energa Wytwarzanie sprawująca także pieczę nad należącymi do Grupy farmami wiatrowymi, w tym farmą w okolicach miejscowości Bystra na Pomorzu. Kasprzyk poinformował, że spółka Energa Wytwarzanie 6 czerwca podpisała z firmą SAG Elbud Gdańsk umowę na wykonanie koncepcji i projektu magazynu. Zgodnie z planami, magazyn miałby powstać do 2019 r.

Kasprzyk wyjaśnił, że magazyn ma być jednym z elementów prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych.

Brak sprzyjających warunków pogodowych - bezwietrzna pogoda lub długotrwałe zachmurzenie - prowadzić mogą do niedoborów mocy. Z kolei nadmiar wyprodukowanej energii przy skrajnie odmiennych warunkach może doprowadzić do przeciążenia sieci energetycznych. W związku ze zmianami pogody występują również dynamiczne zmiany ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez tego typu źródła. Dlatego istotny jest rozwój nowoczesnych magazynów zdolnych przechowywać nadwyżkę wytworzonej energii i oddawać ją do sieci, kiedy jest taka potrzeba - poinformował w komunikacie Kasprzyk.

Wyjaśnił też, że w myśl podpisanego w marcu br. porozumienia, poza Energą w przedsięwzięcie zaangażują się także Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz japońscy partnerzy - spółki Hitachi, Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd. Kasprzyk dodał, że polsko-japońskie partnerstwo w tym projekcie, to efekt współpracy zainicjowanej w 2014 r. przez japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i Ministerstwo Gospodarki.

Rzecznik wyjaśnił w rozmowie z PAP, że strona japońska odpowiedzialna będzie w planowanym przedsięwzięciu za opracowanie systemu służącego zarządzaniu energią. Kasprzyk dodał, że system SPS (z ang. - Special Protection Scheme) w oparciu o dane pochodzące z sieci "opracuje w trybie on-line scenariusze sytuacji kryzysowych w celu szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia".

Efektem współpracy z doświadczonymi partnerami i globalnymi liderami w zakresie innowacji będzie inteligentny system zarządzania siecią, co pozwoli poprawić niezawodność dostaw energii. To przedsięwzięcie innowacyjne, ale przy tym bardzo istotne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju - zaznaczył, cytowany w komunikacie, prezes Energa SA Daniel Obajtek.

Po zakończeniu budowy magazynu ulokowanego przy farmie wiatrowej w Bystrej planowane są roczne testy wydajności, a także skuteczności systemu SPS.

W czasie trwania projektu oceniona zostanie m.in. możliwość zastosowania technologii magazynowania energii na szerszą skalę – poinformował Kasprzyk.

Dodał, że Energa posiada już jeden - ulokowany w okolicach Pucka na Pomorzu - magazyn energii o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Jesienią ubiegłego roku oddała go do użytku spółka Energa Operator.

Energia w nim zgromadzona wystarczy do zasilenia ok. tysiąca mieszkańców przez dwie godziny - poinformował Kasprzyk.

Jak informuje na swojej stronie internetowej firma Energa Wytwarzanie, na farmę wiatrową w Bystrej składa się 12 turbin o łącznej mocy 24 MW.

Grupa Kapitałowa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Sieć dystrybucyjna Energi obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kwadratowych, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju. W Grupie pracuje ok. 8,5 tys. osób.

Na podst. PAP