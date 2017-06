Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla zostało dzisiaj oficjalnie uruchomione w Katowicach. To pierwsze takie centrum na świecie. Ekspercka organizacja funkcjonująca pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ma opracować nowe metody odzyskiwania i wykorzystania metanu jako cennego źródła energii

Nowo otwarta instytucja została założona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nafty oraz Gazu. Centrum będzie funkcjonować pod patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Wypracowane tam, przez ekspertów rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zwiększyć się ma przez to, nie tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników.

Samo Centrum będzie służyć jako dogodna platforma wymiany doświadczeń dla przedstawicieli sektora węglowego, gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata.

Liczę, że Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla w Katowicach włączy się w działania służące upowszechnianiu najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu do atmosfery oraz jego gospodarczego wykorzystania tak, by było to ekonomicznie uzasadnione i akceptowalne społecznie. Mam także nadzieję, że gromadzone w nim informacje i doświadczenia w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na co nacisk kładzie ONZ, przełożą się wprost na bezpieczeństwo – podkreślił Michał Kurtyka, wiceminister energii.