Gaz skroplony od Cheniere Energy dotarł do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To pierwsza taka dostawa do Europy Środkowo-Wschodniej. PGNiG zapowiada kolejne umowy typu spot (krótkoterminowe)

To nie tylko pierwsza dostawa amerykańskiego LNG do Polski, ale także do naszej części Europy. Kontrakt między Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, a amerykańską firmą Cheniere Energy został zawarty za pośrednictwem biura tradingu LNG PGNiG w Londynie.

Ameryka Północna jest kolejnym regionem świata, z którego sprowadzamy gaz skroplony. Ta dostawa pokazuje, że Polska może z powodzeniem pełnić rolę bramy dla amerykańskiego LNG do naszej części Europy. To wzmacnia międzynarodową pozycję PGNiG i pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować nasze cele biznesowe – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. Wzrost zaangażowania naszej Spółki na rynku LNG oraz zakup gazu z USA to efekt realizacji strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, dzięki której budujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego Państwa – dodał prezes Woźniak Ta dostawa do Polski potwierdza zapotrzebowanie na amerykańskie LNG oraz na pełny model obsługi, jaki zapewnia Cheniere, obejmujący dostawę LNG bezpośrednio do klientów. Doceniamy dobrą współpracę z PGNiG i z przyjemnością wspieramy Polskę w dostępie do LNG z USA i realizacji w ten sposób jej celów gospodarczych – podkreślił Andrew Walker, wiceprezes ds. strategii w Cheniere Energy.

Dostawa z USA to dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa to już drugi kontrakt typu spot (krótkoterminowy) po dostawie z Norwegii w czerwcu 2016 roku. Spółka zapowiada kolejne tego typu dostawy – najbliższa już w lipcu.