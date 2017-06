Ameryka Północna jest kolejnym regionem świata, z którego sprowadzamy gaz skroplony. Ta dostawa pokazuje, że Polska może z powodzeniem pełnić rolę bramy dla amerykańskiego LNG do naszej części Europy. To wzmacnia międzynarodową pozycję PGNiG i pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować nasze cele biznesowe – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Przemysł stoczniowy to miejsca pracy i duma polskiej myśli technicznej. Symbol przemian, polskiej drogi do wolności. Niezrozumiałe są decyzje o likwidowaniu polskich stoczni - było to sprzeczne z polskim interesem - mówiła podczas inauguracji 5 Międzynarodowego Kongresu Morskiego premier RP Beata Szydło

Całkowicie rozsypuje się koncepcja Unii Europejskiej, co tylko potwierdza zasadność przyjęcia strategii, że jeśli nie zadbamy o siebie sami, to nikt o nas nie zadba. Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu czy budowa gazociągu Baltic Pipe do Danii to nasz główny cel, który realizujemy, nie oglądając się na komisję - zaznaczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk