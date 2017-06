Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Creotech Instruments ponad 15 mln zł na rozwój innowacyjnej platformy mikrosatelitarnej

Seryjna produkcja satelitów, opartych na rozwijanej przez Creotech platformie, z których skorzystać będą mogli zarówno nabywcy krajowi, jak i zagraniczni, może rozpocząć się już w 2020 roku i pozwoli spółce wejść do kosmicznej ekstraklasy – czytamy w komunikacie spółki

Creotech należy do portfela spółek Agencji Rozwoju Przemysłu.

Sukces Creotech Instruments cieszy nas podwójnie. Po pierwsze mamy świadomość, że zaangażowanie kapitałowe w tę spółkę staje się jedną z najlepszych inwestycji ARP. Po drugie to przełomowy moment w kontekście rozwoju sektora kosmicznego w naszym kraju. Każde nowe osiągnięcie w tej bardzo innowacyjnej i bardzo konkurencyjnej branży jest impulsem do kolejnych działań. Środki pozyskane z NCBiR to prawdziwy krok milowy w rozwoju firmy. Seryjna produkcja satelitów, opartych na rozwijanej przez Creotech platformie, oznacza jej dalszą ekspansję zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku" - powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Michał Szaniawski, cytowany w komunikacie.