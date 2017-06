Wicepremier i minister transportu Indonezji był gościem 5 Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Nie bez przyczyny. Polska i Indonezja podpisały memorandum o współpracy ekonomicznej w zakresie gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu stoczniowego

Porozumienie bilateralne dotyczące gospodarki morskiej między Polską a Indonezją nie jest przypadkiem - władze w Dżakarcie od dłuższego już czasu z zainteresowaniem przyglądają się Polsce, widząc w naszym kraju spory potencjał. Tym bardziej, że obecny rząd Indonezji wkłada sporo wysiłku w poprawę sytuacji gospodarczej kraju. "Jesteśmy zamożnym krajem ale też takim w którym występują nierówności" - mówił wicepremier Indonezji i dodawał: "Należy bezwzględnie walczyć z gospodarczym wykluczeniem, bowiem bieda rodzi radykalizm" - mówił odnosząc się do faktu, iż Indonezja ma największą na świecie populację muzułmanów.

Jak Indonezyjczycy widzą swoją rolę w światowej gospodarce? Jednym z elementów istotnych dla tego kraju jest ekologia. Jak podkreślał wicepremier ze względu na specyfikę geograficzną kraju Indonezja odczuwa najdobitniej skutki zmian klimatycznych i ocieplania się klimatu. Dlatego rząd w Dżakarcie uczestniczy w licznych projektach ekologicznych i to w skali globalnej. Sam wicepremier do Szczecina przyleciał prosto z Nowego Jorku, gdzie w siedzibie ONZ uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zmian klimatycznych. "Oceany to ważny czynnik i zasób gospodarczy - niezbędne jest zachowanie ich czystości" - mówił wicepremier i wskazywał, iż Indonezja uczestniczy w planie ograniczenia zanieczyszczeń oceanicznych do 2025 roku.

Indonezja to państwo-archipelag - zmiany klimatyczne prowadzą do znikania niektórych wysp a kraj ten składa się z ponad 17 tys. wysp, przy czym tylko ponad 5 tys. jest zamieszkanych. Nie dziwi więc zaangażowanie tego kraju w projekty ekologiczne.

A czym jest Polska dla Indonezji? Technologia i zasoby ludzkie - mówił wicepremier. Oto kwestie najbardziej interesujące dla Indonezyjczyków. Przemysł stoczniowy jest ważny dla Indonezji i kraj ten chciałby skorzystać z części polskich doświadczeń z jednej strony z drugiej chętnie nabywać będzie wypracowane w naszym kraju technologie. Dlatego podczas drugiego dnia obrad 5 Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie minister Marek Gróbarczyk i wicepremier Indonezji podpisali memorandum o współpracy morskiej między Polską a Indonezją. Obaj politycy zgodzili się co do tego jak ważna może być taka kooperacja w przyszłości i jak może pomóc w rozwoju ekonomicznym naszych państw.