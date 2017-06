Ucieszyłbym się, gdyby wynikiem wyborów w Wielkiej Brytanii był łagodniejszy Brexit - powiedział dziennikarzom wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem niewykluczone jest, że społeczeństwo brytyjskie zdecyduje, iż warto pozostać w Europie ojczyzn

Morawiecki proszony był o ocenę wyborów w Wielkiej Brytanii i możliwości miękkiego Brexitu, a nie twardego, o którym mówiono dotychczas.

Trudno, żebym powiedział, że się cieszę, to nie jest nasza kompetencja, żeby oceniać wynik wyborów w taki sposób. Ale jeżeli na skutek tego rodzi się możliwość bardziej łagodnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE kompromisowego modelu okołobrexitowego, to z tego bym się ucieszył. Rzeczywiście jest tak, że obie strony się okopały na dwóch różnych pozycjach barykady. Jeżeli na skutek tych wyborów zostanie wyłoniony rząd, który w bardziej zdroworozsądkowy, a zarazem kompromisowy sposób podejdzie do negocjacji brexitowych, to - kto wie - może jeszcze społeczeństwo brytyjskie zadecyduje, że warto jednak pozostać w tej Europie ojczyzn - powiedział Morawiecki.