Likwidacja wiz unijnych dla obywateli Ukrainy oznacza ostateczne pożegnanie tego kraju z imperium rosyjskim - oświadczył w sobotę prezydent Petro Poroszenko, uruchamiając licznik, który będzie odliczał ostatnie godziny przed tą chwilą.

Będzie to ostatnie pożegnanie z imperium rosyjskim i słowa +Back in the U.S.S.R.+ będziemy słyszeli tylko słuchając piosenki o tym tytule zespołu The Beatles. Ukraina już nigdy nie powróci do Związku Radzieckiego, ponieważ my, dumny, wolny i demokratyczny naród, powracamy do rodziny narodów europejskich - powiedział.

Za 12 godzin ostatni dźwięk odliczania będzie symbolem spełnienia naszych nadziei. Stanie się on symbolem upadku może nie muru berlińskiego, lecz papierowej kurtyny, która przez długie lata oddzielała Ukraińców od europejskiej rodziny. Dziś, o 12 godzinie w nocy, nastąpi historyczna data 11 czerwca, kiedy ta papierowa kurtyna opadnie - podkreślił Poroszenko.