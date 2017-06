To sukces dyplomatyczny Polski - powiedział w sobotę PAP prof. Andrzej Bryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, komentując zapowiedź wizyty w naszym kraju prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego zdaniem to potwierdzenie, że Ameryka uznaje strategiczną rolę Europy Wschodniej

Warto zwrócić uwagę, że ogłoszenie przyjazdu Trumpa do Polski nastąpiło dosłownie zaraz po wizycie roboczej prezydenta Rumunii w Białym Domu. To wskazuje na to, że w Waszyngtonie zwraca uwagę na znaczenie strategiczne Europy Wschodniej - zauważył ekspert.