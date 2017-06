Zwróciliśmy się do KE, by oceniła postępowanie naszego konkurenta na rynku już 10 lat temu i przez 10 lat Komisja Europejska nie wyraziła chęci zajęcia stanowiska. Gdy Polska wprowadziła podatek od marketów, to KE w ciągu 3 miesięcy przedstawiała swoje negatywne stanowisko - mówi PAP prezes Fakro Ryszard Florek