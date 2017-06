Prezydent Andrzej Duda udaje się w poniedziałek z wizytą do Chorwacji. Główny temat rozmów z prezydentem i premierem Chorwacji to inicjatywa Trójmorza - współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w obszarach energetyki, transportu i gospodarki

Prezydent Duda we wtorek spotka się z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović oraz premierem tego kraju Andrejem Plenkovicem.

Szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że chorwacka wizyta prezydenta Dudy to ostatni etap przygotowań do "najważniejszego wydarzenia wielostronnego w Polsce w zakresie dyplomacji" - lipcowego szczytu Trójmorza. Przypomniał, że inicjatywa Trójmorza, to wspólny pomysł prezydentów Polski i Chorwacji.

Trójmorze to inicjatywa dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. W inicjatywę zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria.

Prezydent pod koniec maja w Bratysławie na forum GLOBSEC zadeklarował, że chce uczynić inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów swojej prezydentury. Jak mówił, jej charakter jest nie tyle polityczny, co infrastrukturalny i gospodarczy. Duda podkreślił, że bardzo ważnym zadaniem Europy Środkowej jest bycie adwokatem polityki "otwartych drzwi" do UE i NATO. Dodał, że Polsce zależy na tym, by zarówno NATO, jak i UE pozostały jednością.

Zdaniem prezydenta Dudy, bezpieczna i podmiotowa Europa Środkowa jest istotnym czynnikiem stabilności i rozwoju świata euroatlantyckiego.

Najważniejsze jest przesłanie polityczne, Środkowa Europa powinna być jeszcze bardziej zintegrowaną częścią zjednoczonej Europy, pas między trzema Morzami - Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, tworzy niezbędną część jednolitej Europy. Nie da się podzielić Europy na Europę wielu prędkości, trzeba Europę jednoczyć i dążyć do tego, żeby była ona coraz bardziej spójna - powiedział Szczerski.

Jak dodał, na osi Północ-Południe jest "dużo deficytów spójności, braków infrastrukturalnych, które powodują, że wymiana handlowa nie jest aż tak dynamiczna, jakby wskazywały potencjały państw". "My cały czas, także mentalnie operujemy na osi Wschód-Zachód" - zaznaczył.

"Dzisiaj na Zachodzie, na Wschodzie Europy i w naszej części Europy Środkowej, coraz większym problemem stają się podziały Północ-Południe, braki polityczne, infrastrukturalne, czy ekonomiczne w jedności europejskiej" - ocenił Szczerski.

Jego zdaniem, inicjatywa Trójmorza ma być "politycznym parasolem ze strony prezydentów, zachętą wobec rządów, biznesu, do tego, żeby postrzegali siebie nawzajem, jako potencjalnych partnerów, także do działalności gospodarczej, do wspólnej ekspansji na rynki globalne i rynek zachodnioeuropejski".

"Poprzez większą spójność Europy Środkowej chcemy zbudować większą jedność Europy jako całości" - oświadczył Szczerski. Jak zauważył, inicjatywa Trójmorza z założenia ogranicza się do krajów członkowskich UE, aby nie stwarzać wrażenia, że może to być inicjatywa, która ma stworzyć "coś alternatywnego, czy odrębnego".

Szczerski powiedział, że wizyta w Chorwacji ma także charakter wizyty gospodarczej. "Nasze obroty handlowe przekroczyły w 2016 roku 3 miliardy złotych, mają one charakter dynamiczny i wzrostowy" - podkreślił. Jak dodał, polskie firmy interesują się rynkiem chorwackim, nie tylko w obszarze turystyki, ale także w obszarze produkcji i usług.

Prezydentowi Dudzie w trakcie jego wizyty będzie towarzyszyć grupa przedsiębiorców; prezydenci Polski i Chorwacji w środę wezmą udział w Forum Biznesowym.

We wtorek prezydent złoży wieniec pod pomnikiem ofiar wojen w Chorwacji. W środę planowane jest spotkanie prezydenta z Polonią.

SzSz (PAP)