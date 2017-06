Na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie (Lubelskie) nie odnotowano zwiększonego ruchu podróżnych - z nowej możliwości przekraczania granicy UE bez wiz skorzystało dotychczas niewielu Ukraińców. Podkreślają oni, że to duże udogodnienie

W ocenie straży granicznej w kolejnych dniach ruch na granicy z Ukrainą może się systematycznie zwiększać.

Od 11 czerwca obywatele Ukrainy mogą wjechać do krajów UE bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Wielu Ukraińców, którzy wjeżdżali w niedzielę do Polski w Dołhobyczowie, wyrażało radość i zadowolenie z tej nowej możliwości.

Będzie łatwiej. Możemy jeździć na wczasy, w gości, na zakupy i nie czekać w kolejce, żeby załatwić wizę. Na wizę trzeba było czekać dwa tygodnie i jeszcze zapłacić 35 euro - powiedział PAP jeden z podróżujących, pan Walentin. Zaznaczył, że ma jeszcze ważną wizę, ale posiada już paszport biometryczny i będzie korzystał z możliwości wjazdu bez wizy. "Raz w tygodniu jeździmy na zakupy - dodał.

Wszyscy się cieszą, że my już idziemy do Europy, tak jak i wy" - mówiła pani Wiktoria z Łucka. Jechała wraz z rodziną do Krakowa, gdzie pomaga w opiece nad wnuczką. "Jeżdżę tam często. Jestem Polką, mieszkam na Ukrainie, mam Kartę Polaka. Ten ruch bezwizowy to duże udogodnienie dla mojej rodziny - zaznaczyła.