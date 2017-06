Nadal powinniśmy przyjmować imigrantów z Ukrainy, Białorusi i Wietnamu na tyle, na ile jest to potrzebne polskiej gospodarce. Gdyby nie było Ukraińców, polska gospodarka już teraz by stanęła – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z Błażejem Torańskim

