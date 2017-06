LOT zaprezentował w niedzielę najnowszego, siódmego Boeinga 787 Dreamliner. Nowy samolot upamiętnia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej - poinformowała spółka

Nowy Boeing 787 Dreamliner to już siódma maszyna tego typu i pierwszy z dwóch Boeingów w konfiguracji 787-8, które polski przewoźnik otrzyma jeszcze w sezonie letnim tego roku - wynika z komunikatu LOT. Od poniedziałku nowy samolot ma obsługiwać najpopularniejsze trasy LOT-u, w tym do Tokio, Nowego Jorku i Seulu - dodaje spółka.

LOT we współpracy z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK zaprezentował nową maszynę w hangarze, uhonorowaną symbolem Cichociemnych.

Jako narodowy przewoźnik jesteśmy silnie związani z polską historią i tradycją - to zaszczyt uhonorować jednego z naszych flagowych Dreamlinerów symbolem walczących o niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej Cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej - cytuje komunikat słowa prezesa LOT Rafała Milczarskiego.

Cichociemni, przypomina komunikat, zasłużyli się w obronie okupowanej Polski walką partyzancką i budowaniem ruchu oporu. "Wykonali 483 operacji lotniczych, przerzucając do kraju między innymi 630 ton sprzętu bojowego. Ich walka za niepodległą Polskę i męstwo są nieocenione w znaczeniu dla współczesnej historii kraju. Znak Spadochronowy w kształcie spadającego do walki orła został umieszczony na kadłubie siódmego Dreamlinera LOT-u" - czytamy.

Od dziś Cichociemni wracają do naszej przestrzeni społecznej w szczególny sposób - każdy lot tego samolotu będzie przypominał i upamiętniał ich determinację i miłość do ojczyzny. Każdy lot będzie też oddaniem hołdu bohaterskim lotnikom pilotującym +dowożące+ ich bombowce - cytuje komunikat słowa prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Bogdana Rowińskiego.

Z komunikatu wynika, że dzięki nowej maszynie LOT może "realizować założenia strategii rozwoju, między innymi uzupełniając częstotliwości na najbardziej popularnych trasach, w tym z 3 do 4 połączeń tygodniowo na rejsach z Warszawy do Tokio oraz z 3 aż do 5 połączeń w tygodniu do Seulu". Drugi Boeing 787-8 ma zostać dostarczony polskiemu przewoźnikowi w połowie lipca 2017 roku. Z kolei w przyszłym roku flota ma powiększyć się o kolejne 3 większe Boeingi 787-9 mieszczące na pokładzie aż do 294 pasażerów.

Komunikat informuje też, że od 2017 LOT pozyskał już 3 z 4 Boeingów 737-800 NG, a w listopadzie i grudniu otrzyma 2 z 6 zamówionych nowych Boeingów 737 MAX 8. "W 2017 roku flota LOT-u będzie się składała z 51 nowoczesnych samolotów. Do 2020 LOT planuje wykonywać połączenia około 70 samolotami, w tym 16 Dreamlinerami w obu wersjach" - czytamy.

SzSz(PAP)