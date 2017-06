Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) wzrósł nieznacznie w maju i wyniósł 225,1 pkt wobec 222,5 pkt w kwietniu. Barometr Ofert Pracy wskazuje na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu.

Pracodawcy mają coraz mniejszy wybór pracowników, więc jest to dobry moment na zmianę pracy, na tę bardziej odpowiadającą naszym kwalifikacjom. Poza długofalowym rozwojem rynku ofert pracy oraz optymistycznymi zmianami koniunkturalnymi, na rynku wolnych miejsc pracy rozpoczęło się również sezonowe ożywienie, czego rezultatem będzie powstawanie większej liczby tymczasowych etatów. Wraz ze wzrostem liczby wakatów spada bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego zarówno z, jak i bez uwzględnienia zmian sezonowych obniżyła się – czytamy w informacji BIEC.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informowało, że w maju bezrobocie wyniosło 7,5 proc. i było niższe od zanotowanego w kwietniu o 0,2 pkt. proc. i niższe o 1,6 pkt. proc. niż przed rokiem. Jak informował resort, to najniższe bezrobocie od 26 lat.

Jak informuje Biuro największe możliwości zatrudnienia występują w woj. mazowieckim, zarówno ze względu na wielkość rynku ofert pracy, jak i stabilność wzrostu liczby ogłoszeń o zatrudnieniu. Tendencje dot. liczby ofert pracy są również wyraźnie optymistyczne w woj. dolnośląskim, pomorskim, jak i wielkopolskim, a spośród regionów słabiej rozwiniętych – w woj. podkarpackim. W samym maju zapotrzebowanie na pracowników wyraźnie wzrosło w woj. łódzkim, opolskim oraz zachodniopomorskim, spadło zaś w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Świętokrzyskie i lubelskie są regionami, w których wzrostowa tendencja jest najsłabsza, a w woj. łódzkim i małopolskim, pomimo znacznej bezwzględnej liczby ofert, obserwujemy wyjątkowo słaby wzrost po ubiegłorocznym spadku.

Z punku widzenia kierunków kształcenia, w maju największy przyrost liczby ofert pracy w ujęciu procentowym dotyczył absolwentów usług, natomiast w ujęciu ilościowym wystąpił on dla osób wykształconych w naukach ścisłych i inżynieryjnych. Porównując obecną sytuację na rynku pracy do sytuacji sprzed roku, przedsiębiorcy ograniczyli odsetek ogłoszeń o zatrudnieniu skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych, zauważa się zaś wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników w usługach oraz naukach ścisłych i inżynieryjnych. Pozytywne zmiany występują również w zapotrzebowaniu na pracowników fizycznych – podał BIEC.